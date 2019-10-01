Чемпионка мира в прыжках с шестом Сидорова заявила, что ее смущают сравнения с Исинбаевой

ДОХА, 1 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Чемпионку мира в прыжках с шестом Анжелику Сидорову смущают сравнения с двукратной олимпийской чемпионкой Еленой Исинбаевой. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

В воскресенье Сидорова завоевала золото чемпионата мира в Дохе, показав результат 4,95 метра, что является ее личным рекордом.

"Не то чтобы не люблю [сравнения с Исинбаевой], просто мне кажется странным, когда начинают сравнивать спортсменов, - сказала Сидорова. - Все равно все мы разные - и по прыжкам, и по спортивной судьбе, и по числу побед. Я лишь сейчас выиграла хотя бы один чемпионат мира, теперь можно хоть что-то говорить, она же олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, у нее столько рекордов. Поэтому когда начинают нас сравнивать, меня это смущает".

Сидорова впервые выиграла медаль летнего чемпионата мира. Также в ее активе две серебряные медали чемпионатов мира в помещении, золото чемпионата Европы, две золотые награды европейских первенств в помещении. Исинбаева, помимо двух золотых медалей Олимпийских игр, трижды завоевывала золото чемпионатов мира, четырежды - чемпионатов мира в помещении, по одному разу становилась чемпионкой Европы и чемпионкой Европы в помещении. Исинбаева является действующей обладательницей мирового рекорда - 5,06 метра.