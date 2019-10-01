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Прохоров не исключил, что в будущем будет вновь инвестировать в спорт

В сентябре российский бизнесмен завершил процедуру продажи "Бруклина" и арены клуба НБА Barclays Center бизнесмену Джозефу Цаю
Михаил Прохоров AP Photo/Seth Wenig
Описание
Михаил Прохоров
© AP Photo/Seth Wenig

МОСКВА, 1 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Бывший владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин" российский бизнесмен Михаил Прохоров не исключил, что в будущем будет вновь инвестировать в спорт. Об этом он рассказал ТАСС.

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й В сентябре Прохоров завершил процедуру продажи "Бруклина" и арены клуба Barclays Center бизнесмену Джозефу Цаю. По данным ТАСС, общая сумма сделки составила от $3,3 до $3,5 млрд, она стала рекордной в истории спортивной индустрии, ранее за $2,2 млрд Дэвид Теппер купил клуб Национальной футбольной лиги (NFL) "Каролина", а Тильман Фертитта - клуб НБА "Хьюстон".

"Не знаю, буду ли я когда-нибудь еще инвестировать в спорт, но не исключаю такой возможности. Тем более что теперь могу с уверенностью опираться на полученный [в НБА] опыт", - сказал Прохоров.

Прохоров купил 80% акций клуба в 2009 году за $223 млн, тогда он назывался "Нью-Джерси Нетс". В мае 2010 года сделку одобрила НБА, в апреле 2012 года лига выдала согласие на переезд команды на новую арену, располагающуюся в нью-йоркском районе Бруклин, в связи с чем клуб сменил название и эмблему. В 2015 году Прохоров завершил сделку по покупке оставшихся 20% акций клуба и стал единоличным владельцем "Бруклина".

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