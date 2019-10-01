СМИ: "Кристал Пэлас" намерен приобрести футболиста ЦСКА Чалова

ТАСС, 1 октября. Английский футбольный клуб "Кристал Пэлас" нацелен на подписание контракта с нападающим российского ЦСКА Федором Чаловым. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Evening Standard.

Ранее телеканал Sky Sports сообщал, что "Кристал Пэлас" в августе предлагал ЦСКА £23 млн (около $28 млн) за переход 21-летнего форварда, однако руководство московского клуба отказалось продавать футболиста. По информации источника, английский клуб намерен сделать новое предложение в зимнее трансферное окно. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость Чалова оценивается в $17 млн.

В сезоне-2018/19 российский форвард принял участие в 37 матчах в различных турнирах за московский клуб, забив 17 мячей и сделав семь результативных передач. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата России, а также был признан лучшим футболистом по системе "гол+пас" в турнире и лучшим игроком прошедшего сезона. В текущем сезоне в 11 матчах чемпионата России он забил четыре гола и отдал две голевые передачи. За первую команду армейцев Чалов выступает с 2017 года, с ней он стал обладателем Суперкубка России в 2018 году.

В составе сборной России он дебютировал в марте, он провел два матча за национальную команду, не отметившись результативными действиями.