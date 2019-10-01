Жеребьевка "ВТБ Кубка Кремля" состоится 12 октября в ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Жеребьевка теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля" состоится 12 октября в конференц-зале агентства ТАСС (Тверской бульвар, дом 2, 2-й этаж). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор АО "Кубок Кремля" Яков Шатхин.

"ВТБ Кубок Кремля" пройдет в 30-й раз, в этом году матчи состоятся на арене крытого ледового дворца "Крылатское" в Москве с 12 по 20 октября.

"Официальная жеребьевка состоится в следующую субботу, 12 октября в конференц-зале ТАСС", - заявил Шатхин.

Как ранее заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев, предстоящий турнир станет одним из самых представительных. В женском турнире выступят третья ракетка мира украинка Элина Свитолина, румынка Симона Халеп (5-й номер рейтинга Женской теннисной ассоциации), чешка Петра Квитова (7), представительница Нидерландов Кики Бертенс (8), россиянки Екатерина Александрова (38), Дарья Касаткина (45), Анастасия Павлюченкова (40) и Вероника Кудерметова (42). В мужских соревнованиях выступят теннисисты сборной России Даниил Медведев (4-й номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов), Карен Хачанов (9) и Андрей Рублев (35).