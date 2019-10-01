Медведев поздравил россиянку Ласицкене с победой на чемпионате мира по легкой атлетике

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил легкоатлетку Марию Ласицкене с победой на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе. Об этом премьер написал во вторник на своей странице в Facebook.

"Поздравляю Марию Ласицкене с победой в прыжках в высоту на чемпионате мира в Дохе! Третье подряд золото на такого уровня соревнованиях - впечатляющий результат", - написал глава кабмина. Медведев также пожелал российской спортсменке новых побед.

30 сентября российская легкоатлетка Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, ранее она побеждала в 2015 и 2017 годах. Золото Ласицкене стало вторым для россиян на чемпионате мира.