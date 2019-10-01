Знаки отличия ГТО были вручены на открытии первенства мира по бадминтону среди юниоров

КАЗАНЬ, 1 октября. /ТАСС/. Торжественная церемония вручения знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) прошла на открытии первенства мира по бадминтону среди юниоров в Казани. Об этом ТАСС сообщили в региональном операторе ГТО по Республике Татарстан.

Церемония открытия состоялась в Центре гимнастики Казани при участии заместителя министра спорта Республики Татарстан Алмаза Мингулова, председателя счетной палаты Республики Татарстан, председателя наблюдательного совета РОО "Федерация бадминтона Республики Татарстан" Алексея Демидова и посла ГТО от Республики Татарстан Ирека Зиннурова. В рамках мероприятия состоялось вручение золотых знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". Сделано это было в связи с решением, принятым на заседании координационной комиссии Минспорта России по введению и реализации ВФСК ГТО, - во все крупные всероссийские физкультурно-спортивные мероприятия включить церемонии вручения золотых знаков отличия ГТО с привлечением руководства Минспорта России, региональных министров и послов ГТО.

"На золотой знак я уже давно выполнил все нормативы, которые только возможно было. Я считаю, что такие мероприятия, которые проходят на высоком уровне, - это великолепная возможность показать, что молодым людям нужно заниматься спортом и вести здоровый образ жизни", - рассказал Зиннуров.

И в дождь, и в снег

В рамках мероприятия золотыми знаками отличия ГТО были награждены учащаяся гимназии №4 Дарья Горбылева, учащиеся гимназии №3 Саитхан Гадеев и Саид Галеев, учащаяся средней общеобразовательной школы № 117 Аделя Алексеева и учащаяся гимназии-интерната №4 Диляра Валеева.

"Приходилось тренироваться, выходить и в дождь, и в снег. Я занимаюсь легкой атлетикой, и это такой вид спорта, в котором без практики никуда, и именно в легкой атлетике я тренировалась больше всего. Мне было бы обидно показать плохой результат. Сейчас, перед получением знака, я чувствую умиротворение", - поделилась эмоциями Валеева.

"Когда я узнал о нормативах ГТО, решил посмотреть на что способен. Спортом я занимаюсь ежедневно, поэтому испытания прошел с легкостью", - рассказал Галеев.

Первенство мира по бадминтону среди юниоров проводится с 1992 года. Турнир в Казани проходит с 30 сентября по 13 октября, в нем принимают участие 400 спортсменов из 43 стран мира.