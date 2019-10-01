РФС проконсультируется с IFAB после неназначенного пенальти в матче "Локомотив" - "Зенит"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Российский футбольный союз обратился в Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) для уточнения понимания трактовки словосочетания "явная ошибка" после неназначения пенальти в ворота "Локомотива" в матче 11-го тура чемпионата России против "Зенита". Об этом журналистам во вторник сообщил руководитель проекта по внедрению системы видеоассистента рефери (VAR) в России Леонид Калошин.

Матч между "Локомотивом" и "Зенитом" состоялся в субботу и завершился победой московской команды со счетом 1:0, в каждом из таймов после использования VAR было отменено по одному голу в ворота каждой из команд. На первых минутах встречи полузащитник гостевой команды Магомед Оздоев упал в штрафной железнодорожников после контакта с хавбеком "Локомотива" Гжегожем Крыховяком, арбитры нарушения правил не усмотрели. Позднее генеральный директор "Зенита" Александр Медведев в беседе с ТАСС высказал мнение, что стоило воспользоваться VAR.

"Момент, наверное, самый сложный из всех матчей с VAR, учитывая кубковые встречи, - сказал Калошин. - Есть протокол использования VAR, который также сложен для арбитров, там есть такой пункт, касающийся того, что VAR может быть использован только в случае очевидной ошибки. Это написано и в правилах, и в регламенте. Но понятие "явная" и "очевидная ошибка" - размытое".

"Мало сомневающихся в том, что это пенальти, но сомневающихся в том, что это все очевидно, будет побольше. Мы пообщались, нам хотелось бы, чтобы в данной конкретной ситуации видеоассистенты вмешались. Мы отправили письмо в IFAB для того, чтобы понимание трактовки словосочетания "явная ошибка" приходило к единому знаменателю", - добавил глава проекта по внедрению VAR в России.