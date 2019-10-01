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Футбол в России

Егоров: арбитр верно назначил пенальти в ворота "Арсенала" в матче РПЛ с "Краснодаром"

На игре работала система видеоассистента рефери

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Главный арбитр матча 11-го тура чемпионата России по футболу между "Краснодаром" и "Арсеналом" Василий Казарцев справедливо назначил пенальти в ворота тульской команды. Об этом на пресс-конференции во вторник заявил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

Встреча прошла 29 сентября в Краснодаре и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. На 36-й минуте матча Казарцев назначил пенальти в ворота "Арсенала", который реализовал Ари. На матче работала система видеоассистента рефери (VAR). После игры главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко не стал отвечать на вопрос о судействе.

"Мы довольны работой арбитров на этом матче", - отметил Егоров.

В компенсированное время матча Казарцев после просмотра видеоповтора показал прямую красную карточку полузащитнику "Краснодара" Тонни Вилене за грубый фол.

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