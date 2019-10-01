РФС на встрече с руководителями клубов РПЛ разберет принципы работы VAR

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) во время паузы в чемпионате страны на игры отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года проведет встречу с руководителями клубов, посвященную разъяснению принципов работы системы видеоассистента рефери (VAR). Об этом журналистам сообщил директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.

VAR начал использоваться в чемпионате России с сезона-2019/20. В первом туре система была задействован на игре "Локомотив" - "Рубин", но только в режиме офлайн. Во втором туре технология использовалась также в режиме офлайн на матче ЦСКА - "Оренбург" и дебютировала в онлайн-режиме во встрече "Динамо" - "Рубин". После этого она работала на играх третьего и четвертого туров ЦСКА - "Локомотив" и "Зенит" - "Краснодар". Начиная с пятого тура технология действует на двух из восьми матчей каждого тура.

"У нас запланированы несколько мероприятий, - сказал Мельников. - Мы сталкиваемся с тем, что не все руководители клубов понимают принципы использования VAR. У нас было поручение Александра Алаева (генерального секретаря РФС - прим. ТАСС) - в момент окна для сборных провести мероприятие, где Леонид Калошин (руководитель проекта по внедрению VAR в России) еще раз подробно расскажет о принципах работы VAR".

"Хотим, чтобы на нашей встрече присутствовали еще представители УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций)", - добавил директор по коммуникациям РФС.