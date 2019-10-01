Назван состав сборной Шотландии по футболу на матч отбора ЧЕ-2020 против команды России

ТАСС, 1 октября. Тренерский штаб сборной Шотландии по футболу во главе со Стивом Кларком огласил состав игроков на отборочный матч чемпионата Европы 2020 года против команд России и Сан-Марино. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Шотландской футбольной ассоциации.

Всего в состав вошло 25 игроков.

Полный список футболистов выглядит следующим образом:

голкиперы - Крэйг Макгилливрей ("Портсмут", Англия), Дэвид Маршалл ("Уиган", Англия), Джон Маклафлин ("Сандерленд", Англия);

защитники - Лиам Купер ("Лидс", Англия), Грант Хэнли ("Норвич", Англия), Чарли Малгрю ("Уиган", Англия), Стивен О'Доннелл, Грег Тэйлор (оба - "Килмарнок"), Лиам Палмер ("Шеффилд Уэнсдей", Англия), Эндрю Робертсон ("Ливерпуль", Англия), Майкл Девлин ("Абердин");

полузащитники - Райан Кристи, Каллум Макгрегор (оба - "Селтик"), Райан Джек ("Рейнджерс"), Джон Макгинн ("Астон Вилла", Англия), Кенни Маклин ("Норвич", Англия), Скотт Мактоминей ("Манчестер Юнайтед", Англия), Роберт Снодграсс ("Вест Хэм", Англия), Джон Флек ("Шеффилд Юнайтед", Англия);

нападающие - Джеймс Форрест ("Селтик"), Райан Фрэйзер ("Борнмут", Англия), Оливер Макберни ("Шеффилд Юнайтед", Англия), Джонни Расселл ("Спортинг Канзас Сити", США), Лоуренс Шенкленд ("Данди Юнайтед"), Оливер Берк ("Алавес", Испания).

Сборная Шотландии сыграет против команды России 10 октября в Москве на стадионе "Лужники". 13 октября в Глазго шотландцы сыграют против команды Сан-Марино.

В турнирной таблице группы I после шести туров сборная Шотландии занимает пятое место, набрав шесть очков. Лидирует команда Бельгии (18 очков), второе место занимают россияне (15), следом идут казахстанцы (7), сборная Кипра идет четвертой (7), замыкает таблицу команда Сан-Марино (0).