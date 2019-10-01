Федерация бокса России создаст призовой фонд для боя Александр Емельяненко - Кокляев

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Федерация бокса России планирует создать призовой фонд для поединка между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.

"Мы хотим поучаствовать в организации и сделать хороший призовой фонд. Можно им сказать спасибо, что они популяризируют бокс. На них будут смотреть дети, которые поймут, что бокс - самый лучший вид спорта", - сказал Кремлев.

Поединок Емельяненко - Кокляев пройдет 29 ноября на московской "ВТБ-Арене". Спортсмены подписали контракт на бой в начале сентября. Позднее организаторы поединка сообщили ТАСС, что бой пройдет по правилам бокса.