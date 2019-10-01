Билялетдинов: ФК "Локомотив" способен набрать очки в матче Лиги чемпионов с "Атлетико"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Локомотив" может набрать очки в матче против испанского "Атлетико", который пройдет в рамках второго тура группового турнира Лиги чемпионов. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник железнодорожников и сборной России Динияр Билялетдинов.

Матч между "Локомотивом" и "Атлетико" состоится на стадионе "РЖД-Арена" в Москве 1 октября, начало игры - 22:00 мск. После первого тура российская команда, в стартовом матче выезде обыгравшая немецкий "Байер" (2:1), занимает первое место в группе D. Клуб из Мадрида на этом же этапе на своем поле сыграл вничью с итальянским "Ювентусом" (2:2), он занимает вторую строчку в турнирной таблице.

"Будет упорный матч, надеюсь, будет аншлаг на стадионе, - сказал Билялетдинов. - Не думаю, что будет высокая результативность, но голы будут. Единственный вопрос в том, какой будет стратегия на матч у "Локомотива", потому что "Атлетико" очень хорошо ведет оборонительные действия, но играет не без греха. Забивать им можно".

"Сейчас у них немного неудачный период - в чемпионате "Атлетико" начал не очень хорошо (в семи турах команда главного тренера Диего Семионе набрала 14 очков и занимает третье место в турнирной таблице - прим. ТАСС). Можно рассчитывать на взятие очков", - добавил экс-полузащитник железнодорожников.

Вместе с тем, по его словам, ничья в матче "Атлетико" - "Ювентус" говорит о том, что у испанского клуба есть характер. По ходу той встречи мадридцы уступали со счетом 0:2, но сумели сравнять счет, забив второй гол на 90-й минуте игры.

"Они отыгрались в матче с "Ювентусом", это надо брать в расчет. Значит, команда не сдается и играет до последнего. Казалось, у туринцев все карты в руках, но "Атлетико" отыгрался. Соперник будет биться на протяжении всех 90 минут, к этому надо быть готовыми", - подчеркнул Билялетдинов.

В "Локомотиве" нет незаменимых игроков

Матч против "Атлетико" из-за травмы пропустит полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук. Также под вопросом участие во встрече его брата Алексея. Оба футболиста пропустили первую встречу в Лиге чемпионов против "Байера", а также матч чемпионата России против "Зенита" (1:0).

"Команда укомплектована достаточно хорошо, есть кому заменить братьев. Незаменимых игроков нет. Ключи к воротам "Атлетико" могут подобрать и другие ребята. Единственное - хотелось бы, чтобы в обороне команда сыграла понадежнее", - отметил экс-полузащитник "Локомотива".

Вместе с тем, Билялетдинов предположил, что первый вызов в сборную России полузащитника Рифата Жемалетдинова не должен сказаться на его настроении перед игрой с "Атлетико". 23-летний атакующий хавбек вошел в состав национальной команды на матчи отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года против сборных Шотландии и Кипра, которые пройдут 10 и 13 октября.

"Не думаю, что для него сегодня это будет иметь какое-то итоговое значение, - сказал он. - Это другой турнир и другая задача. Он должен думать об этом. А то, кого вызвали в сборную, а кого - нет, должно отойти на второй план".