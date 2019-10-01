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Летние олимпийские виды спорта

Волейболист Куркаев может быть прооперирован в Германии

Волейболист получил травму ноги в матче чемпионата Европы

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Блокирующий сборной России по волейболу Ильяс Куркаев пройдет обследование в Германии по поводу травмы и может быть прооперирован. Об этом ТАСС сообщил Роман Станиславов, генеральный директор новосибирского "Локомотива", за который выступает волейболист.

25-летний Куркаев получил травму ноги в матче чемпионата Европы против финнов (3-0) и после этого не провел ни одной встречи на турнире.

"Куркаев вылетел в Германию. Там он пройдет обследование и, возможно, будет прооперирован", - сказал собеседник агентства.

Чемпионат Европы проходил с 12 по 29 сентября. Сборная России дошла до четвертьфинала, где уступила команде Словении (1-3).

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