Волейболист Куркаев может быть прооперирован в Германии

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Блокирующий сборной России по волейболу Ильяс Куркаев пройдет обследование в Германии по поводу травмы и может быть прооперирован. Об этом ТАСС сообщил Роман Станиславов, генеральный директор новосибирского "Локомотива", за который выступает волейболист.

25-летний Куркаев получил травму ноги в матче чемпионата Европы против финнов (3-0) и после этого не провел ни одной встречи на турнире.

"Куркаев вылетел в Германию. Там он пройдет обследование и, возможно, будет прооперирован", - сказал собеседник агентства.

Чемпионат Европы проходил с 12 по 29 сентября. Сборная России дошла до четвертьфинала, где уступила команде Словении (1-3).