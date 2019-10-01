Боксерский бой Лебедев - Макабу может пройти в декабре в Красноярске

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Бой между российским боксером Денисом Лебедевым и конголезцем Илунгой Макабу может пройти в декабре в Красноярске. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Ранее стало известно, что 40-летний Лебедев планирует возобновить карьеру для боя с Макабу.

"Мы обсуждали с Денисом бой с Макабу. Мы поможем организовать такой поединок. Думаем, что это можно сделать до конца года в одном из регионов. Например, в декабре в Красноярске", - сказал Кремлев.

Всего на счету Лебедева 32 победы (23 нокаутом) и два поражения. В последний раз он выходил на ринг в ноябре прошлого года и одержал победу над американцем Майком Уилсоном решением судей.

Макабу в двух последних поединках победил россиян Дмитрия Кудряшова и Алексея Папина. В настоящий момент 31-летний конголезский боксер владеет серебряным титулом Всемирного боксерского совета (WBC), в его активе 26 побед (24 - нокаутом), два поражения.