РФБ рассматривает 5-6 кандидатов на пост главного тренера женской сборной

МОСКВА, 1 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Руководство Российской федерации баскетбола (РФБ) составило шорт-лист кандидатов на пост главного тренера женской сборной России, в который входит пять-шесть человек. Об этом ТАСС сообщил глава организации Андрей Кириленко.

В августе Кириленко сообщил ТАСС, что в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера входят Элен Шакирова, Дмитрий Донсков и Александр Ковалев.

"Эти три тренера будут точно рассматриваться [на тренерском совете], но и еще два-три тоже", - заявил Кириленко.

Глава РФБ подчеркнул, что "не примет участия в тренерском совете, который состоится 7 октября". 8 октября пройдет заседание исполкома РФБ.

На завершившемся в июле чемпионате Европы сборная России под руководством немца Олафа Ланге заняла восьмое место и второй раз подряд не смогла отобраться на Олимпиаду. 1 августа Кириленко заявил ТАСС, что контракт с немецким специалистом не будет продлен, Ланге возглавлял сборную России с 2017 года.