Дин Лижэнь обыграл Раджабова во второй партии финала Кубка мира по шахматам

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 октября. /ТАСС/. Китайский шахматист Дин Лижэнь белыми фигурами обыграл азербайджанца Теймура Раджабова во второй партии финального раунда Кубка мира, который проходит в Ханты-Мансийске.

Таким образом, счет в финале стал 1,5 очка на 0,5 очка в пользу китайского гроссмейстера.

Во второй партии матча за третье место француз Максим Вашье-Лаграв белыми фигурами сыграл вничью с китайцем Юй Янъи (1:1). Третьи партии состоятся в среду.

Раджабов и Дин Лижэнь обеспечили себе место в турнире претендентов 2020 года, выйдя в финал Кубка мира. Победитель турнира претендентов получит право сразиться за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

В финале и матче за третье место пройдут по четыре партии с 30 сентября по 3 октября. При равном счете 4 октября состоится тай-брейк. В турнире стартовали 128 шахматистов, призовой фонд составляет $1,6 млн, победитель получит $110 тыс.