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Российский боец Махачев проведет следующий поединок в UFC в начале 2020 года

На счету 28-летнего бойца 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах
Ислам Махачев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Ислам Махачев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Российский боец Ислам Махачев проведет следующий бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в январе или феврале 2020 года. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

"Ислам Махачев проведет следующий бой в начале 2020 года", - сказал Магомедов.

Махачев в последнем поединке победил бразильца Дави Рамоса единогласным решением судей. Бой прошел на турнире UFC 242 в Абу-Даби 7 сентября. Боец входит в команду чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Всего на счету Махачева 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

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