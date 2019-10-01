Коротовский вышел в финал чемпионата мира по легкой атлетике в метании молота

ДОХА, 1 октября. /ТАСС/. Россиянин Евгений Коротовский пробился в финал чемпионата мира по легкой атлетике в метании молота. Соревнования проходят в Дохе.

27-летний Коротовский показал результат 76,36 м (девятое место), в финал вышли семь спортсменов, которые выполнили квалификационный норматив (76,50 м), и пять атлетов, показавших лучшие результаты из числа оставшихся. Еще один россиянин Денис Лукьянов занял 19-е место (73,47 м) и не сумел выйти в финальный раунд.

Коротовский становился серебряным призером Европейского юношеского Олимпийского фестиваля (2009) и чемпионом России (2019). 30-летний Лукьянов является победителем Мемориала братьев Знаменских (2019), серебряным призером чемпионата России (2017).

Финал в данном виде программы пройдет в среду. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.