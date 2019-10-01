Музыканты Балтийского симфонического оркестра предвкушают исполнение гимна Лиги чемпионов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Музыканты Балтийского симфонического оркестра с большим нетерпением ждут момент живого исполнения гимна Лиги чемпионов на матче между российским "Зенитом" и португальской "Бенфикой". Об этом ТАСС сообщил директор оркестра Евгений Щеголев.

"Зенит" на своем поле сыграет с "Бенфикой" в среду, начало - 22:00 мск. Перед стартовым свистком музыканты Балтийского симфонического оркестра совместно с хором Михайловского театра исполнят гимн Лиги чемпионов.

"Идея сыграть гимн вживую исходила от "Зенита". Среди музыкантов, естественно, много болельщиков футбола, есть и фанаты "Зенита". Мой друг, композитор Георгий Жеряков, даже написал музыкальную композицию для оркестра и хора, называется "Триумфальное шествие", исполним ее второго числа с хором Михайловского театра тоже. В общем, с нетерпением ждем дня выступления, готовимся, будем болеть за любимую команду", - заявил Щеголев.

"Зенит" выступает в группе G и занимает второе место, имея в активе одно очко, как и французский "Лион", идущий строчкой ниже. Лидером группы является немецкий "Лейпциг" (3), на последней строчке расположилась "Бенфика" (0).