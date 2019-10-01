Легкоатлет Акименко намерен огорчить катарских шейхов, победив на чемпионате мира в Дохе

ДОХА, 1 октября. /ТАСС/. Российский прыгун в высоту Михаил Акименко рассчитывает победить двукратного олимпийского призера Мутаза Баршима на его домашнем чемпионате мира, который проходит в Дохе. Об этом он рассказал журналистам после прохождения квалификации.

Для 23-летнего российского легкоатлета чемпионат мира в Дохе стал первым международным стартом за последние четыре года. Акименко принадлежит один из лучших результатов сезона в мире - 2,33 м, в то время как действующий чемпион мира Баршим, который является главной спортивной звездой Катара, в этом году до турнира в Дохе не брал высоту выше 2,27 м.

"Все классно, все отлично, - сказал Акименко. - Я четыре года не выступал на международных стартах, все новое для меня сейчас. Надо только немного успокоиться, привычки еще нет, поэтому немного волновался. Но с каждой новой высотой становилось спокойнее".

"Ожидаю ли я от себя победы? Пока не пройдет финал, не буду об этом говорить, но я знаю, что если все сделаю правильно, то готов высоко прыгнуть, - добавил он. - Баршим? Хочется просто хорошо выступить, а не обыграть его, но шейхов постараюсь огорчить".

Также Акименко рассказал, что накануне наблюдал за победой соотечественницы Марии Ласицкене в женских прыжках в высоту. "Может, это мне поможет", - отметил он.

Финал в мужских прыжках в высоту пройдет в пятницу. Вместе с Акименко за медали поборется еще один россиянин Илья Иванюк.