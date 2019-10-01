Путин: Ласицкене на чемпионате мира продемонстрировала мастерство и сильный характер

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил легкоатлетку Марию Ласицкене с победой на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

В понедельник Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, победив в Дохе с результатом 2,04 метра.

"Вы вновь ярко продемонстрировали впечатляющий спортивный, победный потенциал, мастерство и сильный характер. Покорив заданную высоту, по праву стали обладательницей золотой медали, реализовали заветную мечту - заслужили звание трехкратной чемпионки мира. И, конечно, ваш успех - это отличный подарок для нашей сборной, тренеров и наставников, многочисленных болельщиков", - отметил глава государства. Путин также пожелал российской спортсменке новых свершений.

Ранее спортсменка побеждала в 2015 и 2017 годах. Золото Ласицкене стало вторым у россиян на чемпионате мира.