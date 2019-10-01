Хоккеист Эвандер Кейн дисквалифицирован на три матча НХЛ и оштрафован на $112,9 тыс.

ТАСС, 1 октября. Канадский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сан-Хосе" Эвандер Кейн дисквалифицирован на три матча и оштрафован на $112,9 тыс. за физическое воздействие на судью. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу организации.

Инцидент произошел в воскресенье в предсезонном матче НХЛ, "Сан-Хосе" в гостях проиграл "Вегасу" со счетом 1:5. В третьем периоде 28-летний хоккеист получил штраф до конца игры за физическое воздействие на судью - он оттолкнул арбитра после драки с одним из игроков "Вегаса".

Кейн был выбран под общим четвертым номером на драфте НХЛ в 2009 году "Атлантой", с сезона-2011/12 команда переехала в канадский Виннипег и выступает под одноименным названием. Хоккеист также выступал за "Баффало" в НХЛ и минское "Динамо" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

В составе сборной Канады Кейн стал победителем юниорского чемпионата мира (2009) и Кубка Глинки/Гретцки (2008).