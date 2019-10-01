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Допинг в спорте

Чемпион России в прыжках с шестом Ивакин дисквалифицирован на четыре года за допинг

Также на четыре года дисквалифицирован горнолыжник Артем Бородайкин
Антон Ивакин EPA/FOTI​S PLEGAS G
Описание
Антон Ивакин
© EPA/FOTI​S PLEGAS G

ТАСС, 1 октября. Российский прыгун с шестом Антон Ивакин дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Срок дисквалификации 28-летнего спортсмена отсчитывается с 23 сентября 2019 года.

Также РУСАДА сообщило о дисквалификации на четыре года горнолыжника Артема Бородайкина начиная с 23 сентября.

Ивакин является чемпионом России 2013 года в помещении, также на его счету три бронзовые награды национальных первенств в помещении. Ивакин также является чемпионом мира среди юниоров и Европы среди молодежи.

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