Чемпион России в прыжках с шестом Ивакин дисквалифицирован на четыре года за допинг

ТАСС, 1 октября. Российский прыгун с шестом Антон Ивакин дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Срок дисквалификации 28-летнего спортсмена отсчитывается с 23 сентября 2019 года.

Также РУСАДА сообщило о дисквалификации на четыре года горнолыжника Артема Бородайкина начиная с 23 сентября.

Ивакин является чемпионом России 2013 года в помещении, также на его счету три бронзовые награды национальных первенств в помещении. Ивакин также является чемпионом мира среди юниоров и Европы среди молодежи.