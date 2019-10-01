Россия не смогла увеличить отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

В этот день "Локомотив" в Москве потерпел поражение от испанского "Атлетико". Встреча, прошедшая на стадионе "РЖД-Арена", завершилась со счетом 0:2. Учитывая тот факт, что португальские клубы в этот день не принимали участия в еврокубковых встречах, отрыв России от Португалии остался неизменным: 43,216 балла против 42,849.

ТАСС, 2 октября. Россия не смогла увеличить отрыв от занимающей седьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Португалии после завершения матчей второго тура группового этапа Лиги чемпионов, которые состоялись во вторник. Шестая строчка позволяет заявлять от страны шесть клубов в еврокубки - по три в Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Помимо "Локомотива", Россию в еврокубках на групповой стадии представляют еще три клуба. В среду петербургский "Зенит" на "Газпром-Арене" примет португальскую "Бенфику" в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов. В четверг в Лиге Европы московский ЦСКА и "Краснодар" на своем поле сыграют против испанских "Эспаньола" и "Хетафе" соответственно. Единственным представителем Португалии в Лиге чемпионов является "Бенфика", в Лиге Европы от страны выступают "Порту", "Брага", "Спортинг" и "Витория", которым предстоит 3 октября сыграть с голландским "Фейенордом", словацким "Слованом", австрийским клубом ЛАСК и немецким "Айнтрахтом" соответственно.

В таблице коэффициентов УЕФА с 88,140 балла лидирует Испания, далее идут Англия (76,319), Германия (60,355), Италия (59,653) и Франция (51,248).

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 балла. За победу в игре основного этапа - два очка, за ничью - один балл. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляются четыре очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов - четыре балла. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы - по одному очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован в основное и дополнительное время.