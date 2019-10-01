Мещеряков: "Локомотив" достойно сыграл с "Атлетико" в ЛЧ, несмотря на поражение

"Локомотив" во вторник в Москве потерпел поражение от "Атлетико" со счетом 0:2, встреча прошла на стадионе "РЖД-Арена".

"Не в чем обвинить команду, - сказал Мещеряков. - На мой взгляд, она выступила достойно. Все-таки мы играли с одной из сильнейших команд мира. Значит, будем несколько по-другому готовиться к следующей игре".

"Конечно, оптимизм после такой игры остается. Если бы забили свои моменты... Они у нас были, если бы моментов не было, это была бы другая история. Сегодня футбольный бог был не на нашей стороне, в следующий раз будет на нашей", - добавил председатель совета директоров "Локомотива".

После второго тура железнодорожники занимают третье место в группе D, набрав три очка. На первой строчке с четырьмя очками располагается итальянский "Ювентус", вторую позицию, набрав четыре очка, занимает "Атлетико". Четвертую позицию, не набрав ни одного очка, занимает немецкий "Байер".

В третьем туре группового турнира Лиги чемпионов "Локомотив" в Турине сыграет с "Ювентусом", а "Атлетико" в Мадриде примет "Байер". Обе встречи пройдут 22 октября.