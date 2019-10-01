Булыкин: ФК "Локомотив" будет очень тяжело выйти в плей-офф Лиги чемпионов

МОСКВА, 2 октября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российскому футбольному клубу "Локомотив" после домашнего поражения от испанского "Атлетико" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов будет очень тяжело выйти в плей-офф. Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий железнодорожников, а ныне советник генерального директора московского клуба Дмитрий Булыкин.

"Локомотив" во вторник в Москве потерпел поражение от "Атлетико" - встреча, прошедшая на стадионе "Локомотив", завершилась со счетом 0:2. После второго тура железнодорожники с тремя очками занимают третье место в группе D. На первой строчке с четырьмя очками располагается итальянский "Ювентус", вторую позицию, набрав то же число баллов, занимает "Атлетико", четвертую позицию, потерпев два поражения, занимает немецкий "Байер".

"По игре были моменты, которые можно было исполнить, но не получилось, - сказал Булыкин. - Ребята сражались, старались, но не получилось забить".

"Тяжело играть против такой команды, как "Атлетико", есть и "Ювентус", такой же суперклуб (с итальянским клубом "Локомотив" сыграет 22 октября в Турине и 6 ноября в Москве - прим. ТАСС). Сейчас нужно будет переключиться на чемпионат России, чтобы поправить психологическое состояние", - добавил советник гендиректора "Локомотива".

Вместе с тем бывший нападающий московского клуба считает, что команде будет непросто выйти в плей-офф Лиги чемпионов. "Естественно, команда ставит перед собой наивысшие цели, будет стремиться их достичь. А там - как получится. Конечно, хочется пройти дальше, но сделать это будет очень-очень тяжело", - резюмировал Булыкин.