Кикнадзе считает, что "Локомотив" показал достойную игру в матче ЛЧ против "Атлетико"

"Локомотив" во вторник в Москве потерпел поражение от "Атлетико" со счетом 0:2, встреча прошла на стадионе "РЖД-Арена".

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" продемонстрировал достойную игру в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу против испанского "Атлетико". Такое мнение высказал ТАСС генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе.

"Несмотря на то, что проиграли, показали очень достойную игру. Низкий поклон всем болельщикам, такой поддержки я не припомню. Посмотрим, продолжаем борьбу. Травмы, конечно, беспокоят, но некоторые игроки травмируются, другие возвращаются в строй, посмотрим, как будет в ближайшей игре с [тульским] "Арсеналом", - сказал Кикнадзе.

После второго тура "Локомотив" занимает третье место в группе D, набрав три очка. На первой строчке с четырьмя очками располагается итальянский "Ювентус", вторую позицию, набрав четыре очка, занимает "Атлетико". Четвертую строчку, не набрав ни одного очка, занимает немецкий "Байер".

В третьем туре группового турнира Лиги чемпионов "Локомотив" в Турине сыграет с "Ювентусом", а "Атлетико" в Мадриде примет "Байер". Обе встречи пройдут 22 октября.