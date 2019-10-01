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Лига чемпионов

Кикнадзе считает, что "Локомотив" показал достойную игру в матче ЛЧ против "Атлетико"

"Локомотив" проиграл на своем поле со счетом 0:2
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" продемонстрировал достойную игру в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу против испанского "Атлетико". Такое мнение высказал ТАСС генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе.

"Локомотив" во вторник в Москве потерпел поражение от "Атлетико" со счетом 0:2, встреча прошла на стадионе "РЖД-Арена".

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"Несмотря на то, что проиграли, показали очень достойную игру. Низкий поклон всем болельщикам, такой поддержки я не припомню. Посмотрим, продолжаем борьбу. Травмы, конечно, беспокоят, но некоторые игроки травмируются, другие возвращаются в строй, посмотрим, как будет в ближайшей игре с [тульским] "Арсеналом", - сказал Кикнадзе.

После второго тура "Локомотив" занимает третье место в группе D, набрав три очка. На первой строчке с четырьмя очками располагается итальянский "Ювентус", вторую позицию, набрав четыре очка, занимает "Атлетико". Четвертую строчку, не набрав ни одного очка, занимает немецкий "Байер".

В третьем туре группового турнира Лиги чемпионов "Локомотив" в Турине сыграет с "Ювентусом", а "Атлетико" в Мадриде примет "Байер". Обе встречи пройдут 22 октября.

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