Кикнадзе считает, что "Локомотив" показал достойную игру в матче ЛЧ против "Атлетико"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" продемонстрировал достойную игру в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу против испанского "Атлетико". Такое мнение высказал ТАСС генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе.
"Локомотив" во вторник в Москве потерпел поражение от "Атлетико" со счетом 0:2, встреча прошла на стадионе "РЖД-Арена".
"Несмотря на то, что проиграли, показали очень достойную игру. Низкий поклон всем болельщикам, такой поддержки я не припомню. Посмотрим, продолжаем борьбу. Травмы, конечно, беспокоят, но некоторые игроки травмируются, другие возвращаются в строй, посмотрим, как будет в ближайшей игре с [тульским] "Арсеналом", - сказал Кикнадзе.
После второго тура "Локомотив" занимает третье место в группе D, набрав три очка. На первой строчке с четырьмя очками располагается итальянский "Ювентус", вторую позицию, набрав четыре очка, занимает "Атлетико". Четвертую строчку, не набрав ни одного очка, занимает немецкий "Байер".
В третьем туре группового турнира Лиги чемпионов "Локомотив" в Турине сыграет с "Ювентусом", а "Атлетико" в Мадриде примет "Байер". Обе встречи пройдут 22 октября.