Крыховяк: футболисты "Локомотива" могут быть довольны игрой с "Атлетико" в Лиге чемпионов

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Московский "Локомотив", несмотря на поражение, должен быть доволен игрой против мадридского "Атлетико" в Лиге чемпионов по футболу. Об этом журналистам заявил полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк.

"Локомотив" во вторник в Москве потерпел поражение от "Атлетико" со счетом 0:2, встреча второго тура группового этапа Лиги чемпионов прошла на стадионе "РЖД-Арена".

"Начало второго тайма было плохим для нас, потому что мы пропустили два гола, но мы должны быть довольны игрой, несмотря на победу "Атлетико". У нас было много возможностей для того, чтобы забить. Мы могли взять одно очко сегодня, но, к сожалению, проиграли. Мы будем работать дальше, чтобы стать лучше", - заявил Крыховяк.

"Мы будем биться до конца в этой Лиге чемпионов. Мы должны быть в лучшей форме", - добавил он.

После второго тура "Локомотив" занимает третье место в группе D, набрав три очка. На первой строчке с четырьмя очками располагается итальянский "Ювентус", вторую позицию, набрав четыре очка, занимает "Атлетико". Четвертую строчку, не набрав ни одного очка, занимает немецкий "Байер".

В третьем туре группового турнира Лиги чемпионов "Локомотив" в Турине сыграет с "Ювентусом", а "Атлетико" в Мадриде примет "Байер". Обе встречи пройдут 22 октября.