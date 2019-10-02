Проиграть не стыдно. "Локомотив" уступил "Атлетико" в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" во вторник в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов принимал мадридский "Атлетико". Испанский коллектив смог воплотить свое преимущество в голы и одержать победу со счетом 2:0.

Болельщики начали заполнять площадь перед стадионом "Локомотив" за два часа до начала встречи. Пришедших ждала насыщенная программа развлекательных мероприятий, центральной идеей которой стал испанский праздник. Любой желающий мог попробовать блюда пиренейской кухни, сфотографироваться со статуями быков и поучаствовать в мастер-классе по фламенко. Перед началом матча на Аллее славы в торжественной обстановке была открыта звезда легендарного форварда железнодорожников Виктора Лаврова, стоявшего у истоков истории "Локомотива". Подбодрить команду перед игрой с сильным соперником постарались болельщики, которые вывесили огромный баннер со словами напутствия от прошлых поколений футболистов игрокам поколения нынешнего. "Локомотив" собранно начал матч, но гости довольно быстро забрали инициативу в свои руки и методично проводили позиционные атаки, железнодорожники же делали ставку на контратаки, где все держалось на индивидуальных действиях Гжегожа Крыховяка, Жоау Мариу и Федора Смолова. Главному тренеру москвичей Юрию Семину уже в первом тайме пришлось вносить изменения в игровой план из-за травмы хавбека Рифата Жемалетдинова, которого заменил защитник Брайан Идову. По словам Семина, Жемалетдинов получил серьезное повреждение, из-за которого 23-летний игрок пропустит ближайшие матчи сборной России в отборе на чемпионат Европы - 2020.

"Атлетико" решил исход встречи в первые 15 минут второго тайма, когда воспользовался ошибками хозяев в обороне. Четко разыгранные комбинации точными ударами завершили полузащитники Жоау Фелиш и Томас Парти. После этого гости перешли к плотной игре в обороне. Однако у "Локомотива" были отличные шансы забить, которые футболисты не реализовали. "Конечно, оптимизм после такой игры остается. Если бы только забили свои моменты. Они у нас появлялись, без них была бы другая история. Сегодня футбольный бог находился не на нашей стороне, в следующий раз все изменится", - сказал председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков.

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе в беседе с ТАСС назвал прошедшую игру достойной. "Показали очень достойную игру, несмотря на поражение. Низкий поклон всем болельщикам, такой поддержки я не припомню. Продолжаем борьбу", - заявил Кикнадзе. Сил не хватило "Локомотив" вынужден играть в рамках плотного календаря. В субботу столичная команда провела важный матч чемпионата России против петербургского "Зенита" (1:0), где было потрачено много сил и эмоций. "У нас не хватило сил, "Атлетико" был лучше, они просто нас задавили, отсюда и победа. В первом тайме мы очень хорошо выглядели, а во втором получили гол после давления "Атлетико", сил не хватило, но ребятам надо отдать должное", - сказал Семин.

На эту тему Семин считает, что футболист Смолов избежал серьезной травмы в матче ЛЧ с "Атлетико"

Вынужденную замену, помимо Жемалетдинова, попросил и Смолов. "Жемалетдинов выбыл надолго, у Смолова, скорее всего, ничего страшного нет. Антон Миранчук не появится в ближайшее время, Алексей Миранчук должен скоро вернуться в строй, а Джефферсон Фарфан в этом году не выйдет на поле. Мы играем много матчей, у нас напряженный график, отсюда такое количество травм", - добавил наставник "Локомотива".

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне отдал должное игре соперника в обороне. "Первый тайм был примерно равный, но после перерыва мы стали действовать более агрессивно, сказался индивидуальный класс наших игроков. Сумели дожать "Локомотив", - заявил Симеоне. Матч посетили более 27 тысяч зрителей. Ранее "Локомотив" рассматривал возможность проведения игр группового этапа Лиги чемпионов в "Лужниках", однако позднее остановился на варианте с домашней ареной. "У меня не было сожалений, что мы не играем в "Лужниках", так как считаю, что наш стадион - самый уютный. Я понимаю, что многим не удастся попасть на "Ювентус" [6 ноября], но мы играем дома, а здесь и родные стены помогают", - сказал Мещеряков.

По мнению президента Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадия Дворковича, "Атлетико" был сильнее, но не показал чего-то сверхъестественного. "Это Лига чемпионов, уровень очень высокий, "Локомотив" пока показал уровень третьей команды в группе, но шансы есть. Объективно говоря, "Атлетико" сильнее, но "Локомотив" провел хороший матч, главное, что болельщики гнали команду вперед, они лучшие сегодня. Шансы у "Локомотива" были, надо было их использовать", - сказал Дворкович. В турнирной таблице группы D после двух туров первое место занимает итальянский "Ювентус", набравший четыре очка, на втором месте с тем же количеством очков идет "Атлетико", на третьем - "Локомотив" (3). Замыкает турнирную таблицу немецкий "Байер", не набравший ни одного очка. В третьем туре подопечные Юрия Семина сыграют в гостях с "Ювентусом" 22 октября. "Атлетико" в этот же день примет на своем стадионе "Байер".