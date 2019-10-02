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ЧМ по легкой атлетике

Легкоатлетка Ласицкене в октябре впервые за четыре года выступит под флагом России

Спортсменка примет участие в Военных играх, которые в китайском городе Ухань
Мария Ласицкене EPA-EFE/ALI HAIDER
Описание
Мария Ласицкене
© EPA-EFE/ALI HAIDER

ДОХА, 2 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене в октябре впервые за последние четыре года выступит на международном соревновании под флагом России.

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Ласицкене примет участие в Военных играх, которые пройдут с 18 по 27 октября в китайском городе Ухань. Ранее директор по коммуникациям Международного совета военного спорта (CISM) Давид Ванденплас сообщил ТАСС, что российские легкоатлеты будут выступать на турнире под российским флагом.

"На Военных играх я буду выступать в российской форме. Последний раз официально в российской форме я выступала в 2015 году как раз на Военных играх, получается, что спустя четыре года я вновь буду в цветах России", - сказала Ласицкене в интервью ТАСС.

По причине дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), за рубежом российские легкоатлеты сейчас соревнуются в нейтральном статусе, им запрещено демонстрировать любую национальную символику. Это правило распространяется на все турниры под эгидой IAAF, однако оно не действует, в частности, в отношении Олимпийских игр, поскольку их проводит Международный олимпийский комитет (МОК).

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