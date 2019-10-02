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Бокс

Кремлев: Нурмагомедову пока не нужно проводить боксерских боев

Федерация бокса России ранее предлагала чемпиону UFC провести поединок по боксу в России
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибу Нурмагомедову пока еще рано задумываться об участии в боксерских поединках. Такое мнение ТАСС высказал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. 

Федерация бокса России ранее предлагала Нурмагомедову провести поединок по боксу в России. Одним из потенциальных соперников чемпиона UFC в организации рассматривали американца Флойда Мэйуэзера.

"Нет, не делали больше предложений. Перейти в бокс из другого спорта - это, как мне кажется, нереально. Если такое произойдет, и кто-то победит в боксе - это будет сенсация. Думаю, что Хабиб в своем спорте показывает и доказывает, что он лучший", - сказал Кремлев.

В активе 31-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах (ММА).

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