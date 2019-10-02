Кремлев: Нурмагомедову пока не нужно проводить боксерских боев

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибу Нурмагомедову пока еще рано задумываться об участии в боксерских поединках. Такое мнение ТАСС высказал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Федерация бокса России ранее предлагала Нурмагомедову провести поединок по боксу в России. Одним из потенциальных соперников чемпиона UFC в организации рассматривали американца Флойда Мэйуэзера.

"Нет, не делали больше предложений. Перейти в бокс из другого спорта - это, как мне кажется, нереально. Если такое произойдет, и кто-то победит в боксе - это будет сенсация. Думаю, что Хабиб в своем спорте показывает и доказывает, что он лучший", - сказал Кремлев.

В активе 31-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах (ММА).