ВФЛА дисквалифицировала Леонтьеву и Тухтаеву за нарушение антидопинговых правил

ТАСС, 2 октября. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) дисквалифицировала Наталью Леонтьеву (спринтерский бег) и Нигину Тухтаеву (бег на 800 м) за употребление допинга. Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

В пробе Леонтьевой, взятой на первенстве России среди юношей и девушек до 23 лет в Калуге, была обнаружена субстанция дростанолон. 21-летняя спортсменка дисквалифицирована на четыре года начиная с 4 июля 2019 года, результаты спортсменки с 14 июня 2019 года будут аннулированы.

В пробе Тухтаевой, взятой на чемпионате Уральского федерального округа по легкой атлетике в помещении в Челябинске, обнаружена субстанция метилгексанамин. 26-летняя спортсменка дисквалифицирована на два года начиная с 8 февраля 2019 года, результаты спортсменки с 20 января 2019 года будут аннулированы.