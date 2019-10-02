"Финал четырех" Кубка России по волейболу среди женских команд 2019 года пройдет в Казани

ТАСС, 2 октября. Финальная часть Кубка России по волейболу среди женских команд 2019 года пройдет в Казани. Об этом в среду сообщила пресс-служба женского волейбольного клуба "Динамо" (Казань).

Решение о проведении "Финала четырех" в Казани было принято 1 октября конкурсной комиссией Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). На проведение финального турнира также претендовала Тула.

Казанское "Динамо", как принимающая сторона, освобождается от участия в полуфинальном этапе турнира. На этом этапе сыграют 12 команд, которые отберутся через предварительный раунд. Клубы будут разделены на три группы, победители которых выйдут в "Финал четырех", который пройдет 25-26 декабря.

Казань принимала финальную часть Кубка России четыре раза - в 2006, 2010, 2016 и 2017 годах. В прошлом году "Финал четырех" проходил в Калининграде, победителем стало московское "Динамо".