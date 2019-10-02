Фигурист Коляда пропустит минимум месяц из-за проблем со здоровьем

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов Михаил Коляда пропустит минимум месяц из-за хронического синусита. Об этом ТАСС сообщила тренер 24-летнего спортсмена Валентина Чеботарева.

Проблемы со здоровьем начались у Коляды еще в прошлом сезоне - в декабре 2018 года он попал в больницу с обострением синусита и рисковал пропустить чемпионат России, но все же выступил на турнире и занял второе место. Коляда не смог принять участия в командном чемпионате мира 2019 года и досрочно завершил сезон. В сентябре Коляда снялся с турнира "Ондрей Непела Трофи" в Словакии.

"Это все те же проблемы, что были и в прошлом сезоне, - хронический синусит. В конце октября будет операция. Только через месяц можно будет возобновить тренировки", - сказала Чеботарева.

С 11 по 13 октября Коляда должен был принять участие в предсезонном турнире Finlandia Trophy. Также фигурист заявлен на этапы серии Гран-при в Канаде (25-27 октября) и Японии (22-24 ноября).

Коляда также является двукратным чемпионом России, бронзовым призером чемпионата мира (2018), двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы (2017, 2018), бронзовым призером финала Гран-при (2017/18), а также серебряным призером командного чемпионата мира (2017).