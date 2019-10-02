Футболист "Локомотива" Жемалетдинов получил повреждение бедра в матче с "Атлетико"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Атакующий полузащитник футбольного клуба "Локомотив" Рифат Жемалетдинов получил повреждение задней поверхности бедра в матче группового этапа Лиги чемпионов с испанским "Атлетико". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного клуба.

Встреча прошла во вторник в Москве и завершилась победой испанского клуба со счетом 2:0. 23-летний футболист получил повреждение в первом тайме и не смог продолжить матч. После игры главный тренер железнодорожников Юрий Семин сообщил, что игрок, скорее всего, выбыл на долгий срок. 30 сентября Жемалетдинов впервые получил вызов в сборную России.

"Рифат повредил заднюю поверхность бедра во вчерашнем матче. Завтра ему будет сделана МРТ", - сказали в пресс-службе.

В сезоне-2019/20 Жемалетдинов принял участие в 13 матчах "Локомотива" в разных турнирах. На счету полузащитника один гол и четыре результативные передачи.