Гончаренко: футболисты ЦСКА не должны недооценивать "Эспаньол" перед матчем ЛЕ

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА не должен недооценивать испанский "Эспаньол" перед матчем Лиги Европы, несмотря на результаты испанской команды в национальном первенстве. Такое мнение на предматчевой пресс-конференции высказал главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

Матч между ЦСКА и "Эспаньолом" состоится 3 октября на "ВЭБ-Арене". Начало игры - 19:55 мск. Армейцы после 11 туров чемпионата России с 25 очками занимают первое место в турнирной таблице. "Эспаньол" после семи туров располагается на 18-й строчке в таблице чемпионата Испании.

"Завтрашняя игра будет отличаться от тех, что мы проводим в чемпионате. Впрочем, она будет отличаться и для "Эспаньола", потому что будет другой футбол относительно того, к чему они привыкли в Испании".

"Мы не должны думать о том, что у "Эспаньола" что-то идет не так, исходя из результатов, которые они показывали. Все игры, которые они проводили, против "Гранады", "Реал Сосьедада", "Вальядолида" и "Сельты", были как минимум равные. В каких-то матчах "Эспаньол" имел преимущество, но, несмотря на это, проигрывал или играл вничью", - добавил главный тренер ЦСКА.

Специалист отметил, что на групповой стадии еврокубков ключевыми являются встречи третьего и четвертого туров. "Турнир скоротечный, если теряешь очки в первом и втором турах, очень сложно бороться за выход из группы, - отметил он. - Тем не менее, на мой взгляд, ключевыми всегда являются спаренные матчи, которые у нас будут с "Ференцварошем" (24 октября в Москве, 7 ноября в Будапеште - прим. ТАСС). К пятому туру ты уже понимаешь, кто и на каком месте может быть, во многих группах к пятому туру исход уже ясен".

ЦСКА после первого тура группового турнира Лиги Европы занимает четвертое место в группе H, не набрав ни одного очка. Места с первого по третье занимают болгарский "Лудогорец" (3 очка), венгерский "Ференцварош" (1) и "Эспаньол" (1).