Чемпионат мира по боксу среди женщин торжественно открылся в Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 2 октября. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия чемпионата мира по боксу среди женщин состоялась в столице Республике Бурятия городе Улан-Удэ. Открыл мировое первенство исполняющий обязанности президента Международной ассоциации бокса (AIBA) Мохаммед Мустасан.

"В последнее время во всем мире развивается женский бокс, появилось много звезд, и я уверен, на этом чемпионате мира зажгутся новые звезды. Мы должны сосредоточиться на нашей главной ценности - наших спортсменах, нужно предоставить им лучшие возможности для развития. Мы ожидаем, что у нас будет убедительный женский чемпионат мира по боксу с захватывающими боями и высокими результатами", - сказал Мустасан.

Глава Бурятии Алексей Цыденов пожелал участникам соревнований успехов и побед, отметив, что бокс - один из наиболее популярных видов спорта в Бурятии. "Этот чемпионат, уверен, даст мощный толчок развитию данного вида спорта в Российской Федерации, в Республике Бурятия, - сказал Цыденов. - Пусть Бурятия станет местом для высоких спортивных достижений, новых знакомств и новой дружбы".

В рамках церемонии открытия состоялось театрализованное представление, героиней которого стала девушка-боксер Боксана. Также прошел красочный концерт, артисты Бурятии показали историю кочевых народов и русских первопроходцев, людей, населяющих республику. Легенду об Ангаре, дочери Байкала, полюбившей юношу по имени Енисей, представили гимнасты Государственного цирка Республики Бурятия.

Участие в мировом первенстве примут 227 спортсменок из 57 стран мира. Первые поединки начнутся 3 октября, завершится чемпионат 13 октября, участницы разыграют 10 комплектов наград. Медали для соревнований изготовлены в творческой мастерской бурятского скульптора Жигжита Баясхаланова, они квадратной формы, что символизирует боксерский ринг, на одной из переплетающихся плоскостей медали изображено озеро Байкал.

Сборную России на турнире представят Екатерина Пальцева (до 48 кг), Лилия Аетбаева (до 51 кг), Карина Тазабекова (до 54 кг), Людмила Воронцова (до 57), Наталья Шадрина (до 60 кг), Екатерина Дынник (до 64 кг), Саадат Далгатова (до 69 кг), Галина Головченко (до 75 кг), Земфира Магомедалиева (до 81 кг) и Кристина Ткачева (свыше 81 кг).