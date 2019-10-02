С клуба ПФЛ "Тюмень" повторно сняли шесть очков

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) повторно наказал "Тюмень" снятием шести очков в чемпионате Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) сезона-2019/20 за неисполнение решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом журналистам сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

4 января CAS удовлетворил жалобу футболистов Марата Шайморданова, Сергея Шумейко и Никиты Фурсина. В своем решении CAS указал, что клуб должен выплатить премии игрокам в размере 997 500 рублей. За неисполнение решения CAS с "Тюмени" уже снимали 6 очков в текущем сезоне ПФЛ.

"В КДК снова поступило заявление по поводу того, что "Тюмень" не исполняет решение CAS. До сих пор "Тюмень" не выполнила обязательства. Сегодня КДК принял решение снять с "Тюмени" шесть очков", - заявил Григорьянц.

После 12 туров "Тюмень" с 16 очками занимала шестое место в турнирной таблице зоны "Урал-Приволжье".