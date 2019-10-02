РФС запретил "КамАЗу" проводить матчи на своем стадионе

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "КамАЗ" из Набережных Челнов не сможет принимать соперников на домашней арене из-за решения комиссии Российского футбольного союза (РФС) по сертификации стадионов. Об этом журналистам в среду сообщил директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.

25 сентября "КамАЗ" в домашнем матче 1/16 финала Олимп - Кубка России проиграл московскому "Спартаку" со счетом 1:2. Болельщиков красно-белых запустили на сектор, огороженный железной сеткой, после чего заперли входы на трибуну. На следующий день Мельников сообщил ТАСС, что в организации считают такие меры недопустимыми нарушениями требований безопасности, даже если они были согласованы клубами.

"В связи с невыполнением требований комиссии РФС по сертификации стадионов по обеспечению безопасности зрителей сертификат стадиона приостановлен. До устранения нарушений "КамАЗ" не сможет принимать гостей на своем стадионе", - сказал Мельников.

"КамАЗ" - принимающая сторона и организатор матча, клуб не соблюдал требования безопасности при подготовке к матчу. То ограждение, которое было установлено на стадионе, не было предусмотрено планом мероприятий по обеспечению безопасности на данном матче, мы это выявили. Ограждение имело самостоятельный характер и не было сцеплено с центральными трибунами, были всего четыре двери для прохода зрителей, и они не были столь широкими, чтобы обеспечить проходимость большого количества людей, при этом две двери были открыты, а две - закрыты", - пояснил глава Контрольно-дисциплирарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Он отметил, что КДК принял максимально суровые санкции по отношению к "КамАЗу". "Несмотря на то, что никто не пострадал, такие действия клуба мы посчитали некорректными по отношению к болельщикам. Организаторы должны были сделать все, чтобы болельщики были довольны, это главное", - отметил Григорьянц.

"КамАЗ" по итогам матча со "Спартаком" оштрафован на 100 тыс. рублей. КДК обязал клуб провести один домашний матч Олимп - Кубка России на нейтральном поле в другом городе.