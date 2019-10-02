Ученица дисквалифицированного тренера Салазара заявила о непричастности к допингу

ДОХА, 2 октября. /ТАСС/. Чемпионка мира в беге на 10000 м Сифан Хассан после дисквалификации ее тренера Альберто Салазара заявила о непричастности к допинговым нарушениям. Об этом говорится в заявлении голландской спортсменки, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

1 октября стало известно, что Салазар, бывший тренер четырехкратного олимпийского чемпиона в беге на 5000 м и 10000 м британца Мо Фара, дисквалифицирован на 4 года за нарушение антидопинговых правил. Его коллега эндокринолог Джеффри Браун получил аналогичное наказание.

"Я шокирована известием о сегодняшнем решении, особенно сейчас, когда я полностью сосредоточена на подготовке к следующей дисциплине на чемпионате мира в Дохе, - отметила Хассан. - Я хотела бы заявить, что это расследование касается периода, который предшествовал моменту, когда я присоединилась к проекту Oregon, и поэтому не имеет никакого отношения ко мне".

"Я была в курсе расследований, когда присоединилась к команде, и выступала с чистой совестью, зная, что мы находимся под абсолютным контролем USADA и WADA. Сейчас я полностью сосредоточусь на своем выступлении на дистанции 1500 метров, это забег, к которому я упорно готовилась в надежде завоевать свой второй титул чемпионки мира", - добавила она.

Салазар и Браун использовали смеси из препаратов для повышения уровня тестостерона у своих подопечных на основе L-карнитина. New York Times писала, что Салазар принуждал спортсменов употреблять запрещенные препараты, а тем, кто отказывался, угрожал разрывом спонсорского контракта.

26-летняя Хассан родилась в Эфиопии, за сборную Нидерландов она выступает с 2013 года. На ее счету также бронза чемпионата мира 2017 года и две золотые медали чемпионатов Европы. О дисквалификации ее тренера было объявлено по ходу чемпионата мира в Дохе, который завершится 6 октября.