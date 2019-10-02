Раджабов обыграл Дин Лижэня в третьей партии финала Кубка мира по шахматам

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 октября. /ТАСС/. Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов белыми фигурами обыграл китайца Дин Лижэня в третьей партии финального раунда Кубка мира, который проходит в Ханты-Мансийске.

Дин Лижэнь обыграл Раджабова во второй партии финала Кубка мира по шахматам

На эту тему

Таким образом, счет в финале стал равным (1,5:1,5). Первую партию шахматисты сыграли вничью, во второй победил Дин Лижэнь.

В третьей партии матча за третье место француз Максим Вашье-Лаграв черными фигурами сыграл вничью с китайцем Юй Янъи (общий счет - 1,5:1,5).

Четвертые партии пройдут в четверг. При равном счете 4 октября состоится тай-брейк. В турнире стартовали 128 шахматистов, призовой фонд составляет $1,6 млн, победитель получит $110 тыс.

Раджабов и Дин Лижэнь обеспечили себе место в турнире претендентов 2020 года, выйдя в финал Кубка мира. Победитель турнира претендентов получит право сразиться за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.