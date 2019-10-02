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Евро-2020

Травма не помешает футболисту Смолову отправиться в расположение сборной России

Нападающий получил повреждение 1 октября в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против испанского "Атлетико"
Федор Смолов Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Федор Смолов
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба "Локомотив" Федор Смолов сможет отправиться в расположение национальной команды России на сбор перед матчами отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Шотландии и Кипра. Об этом ТАСС сообщил директор по связям с общественностью московского клуба Кирилл Брейдо.

Вызванный в сборную России Смолов получил повреждение 1 октября в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против испанского "Атлетико" (0:2). В среду пресс-служба клуба сообщила о том, что форвард повредил голеностопный сустав и в ближайшее время пройдет короткий курс стартовой терапии. Кроме того, во встрече с командой из Мадрида травму мышц задней поверхности бедра получил атакующий полузащитник Рифат Жемалетдинов, впервые в карьере получивший приглашение в национальную команду.

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Ближайший матч "Локомотив" проведет 6 октября в Москве. Соперником железнодорожников по игре 12-го тура чемпионата России станет тульский "Арсенал". Игра начнется в 14:00 мск.

"У Смолова небольшое растяжение, - сказал Брейдо. - По матчу с "Арсеналом" нельзя однозначно говорить, потому что матч уже через несколько дней. В случаях небольших повреждений, болевых ощущений или еще чего-то несерьезного все равно могут перестраховаться, дать отдохнуть, не форсировать. Вполне возможно, это коснется матча с "Арсеналом", это будет на усмотрение тренерского и медицинского штаба непосредственно перед игрой".

"На сборную это точно не должно повлиять, он должен туда ехать. К сожалению, в отличие от Рифата", - добавил директор по связям с общественностью московского клуба.

Сборная России начнет подготовку к октябрьским матчам квалификации Евро-2020 6 октября. Матч против команды Шотландии пройдет 10 октября в Москве на стадионе "Лужники". 13 октября национальная команда в Никосии сыграет со сборной Кипра.

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