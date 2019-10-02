Зырянов: разница между юношескими командами "Бенфики" и "Зенита" огромна

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Матч Юношеской лиги Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наглядно показал, что разница в классе между португальской "Бенфикой" и санкт-петербургским "Зенитом" огромна. Об этом журналистам в среду заявил старший тренер молодежной команды "Зенита" Константин Зырянов.

Матч прошел в Санкт-Петербурге и завершился победой "Бенфики" со счетом 7:1.

"Разница в классе есть, не сказал бы, что она колоссальная, но она огромная. Я уже ребятам сказал, что это не их вина, нужно начинать с семилетнего возраста, там копать, как футболисты "Бенфики" готовятся, потому что в сегодняшнем матче мы проиграли во всех компонентах. Это было видно невооруженным глазом, мы просто забыли приехать на игру, что команда, что тренер, я не смог повлиять на ребят ни по ходу матча, ни в перерыве", - заявил Зырянов.

"Мы не очень знали соперника, посмотрели всего один матч, видно было, что быстрая обученная команда. Все голы мы забили сами себе практически, это не поддается логическому объяснению, но было видно, что ребята были немного испуганы, это нехватка таких матчей в нашем молодежном первенстве, там просто нет таких соперников. Я ребятам сказал, что мы сегодня были объективно слабее", - добавил он.

"Зенит" и "Бенфика" играют в группе G вместе с французским "Лионом" и немецким "Лейпцигом". "Бенфика" занимает первое место в турнирной таблице, набрав шесть очков после двух матчей. Далее идут "Лион" (3 очка) и "Лейпциг" (0), их матч завершится позднее в среду. Замыкает таблицу "Зенит", в активе которого нет ни одного очка. В следующем туре "Зенит" 23 октября в гостях сыграет с "Лейпцигом", "Бенфика" в этот же день на домашнем поле примет "Лион".

Юношеская лига УЕФА - соревнование для юношеских команд (игроки не старше 19 лет). В турнире стартовали две группы по 32 команды, в первой (путь Лиги чемпионов) - юношеские команды участников группового этапа взрослой Лиги чемпионов, во второй (путь национальных чемпионов) - победители национальных чемпионатов в своем возрасте. В пути Лиги чемпионов также принимает участие московский "Локомотив", в пути национальных чемпионатов представителя России нет, так как "Локомотив" также стал обладателем Кубка Российского футбольного союза и завоевал право играть в пути национальных чемпионатов, но, согласно регламенту, его место перешло следующей стране в клубном рейтинге УЕФА.