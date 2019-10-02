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Бокс

Российский боксер Устинов может провести бой с Чисорой в Лондоне

Ранее с поединка против британца снялся новозеландец Джозеф Паркер
Александр Устинов Simon Watts/Getty Images
Описание
Александр Устинов
© Simon Watts/Getty Images

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Российский боксер Александр Устинов готов заменить новозеландца Джозефа Паркера и провести бой с британцем Дереком Чисорой. Об этом ТАСС сообщил промоутер Устинова Владимир Хрюнов.

Ранее стало известно о том, что Паркер снялся с поединка из-за болезни. Бой планировалось провести 26 октября в Лондоне.

"Паркер снялся, мы начали переговоры с Чисорой, - сказал Хрюнов. - Александр готов подраться с Чисорой, виза у него есть. Ему давно не нравится лицо Чисоры".

"Александр готовился к бою в США примерно на эти даты. Он сменил тренера, теперь его тренирует Дмитрий Воробьев", - добавил собеседник агентства.

В активе Устинова, который является бывшим претендентом на титул чемпиона мира, 35 побед (26 нокаутом) и четыре поражения.

На счету Чисоры 31 победа (22 нокаутом) и 9 поражений.

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