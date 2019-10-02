Дин Лижэнь не исключил тай-брейк в финале Кубка мира по шахматам

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 октября. /Корр. ТАСС Алексей Черенков/. Китайский шахматист Дин Лижэнь, проигравший в среду черными фигурами азербайджанцу Теймуру Раджабову в третьей партии финала Кубка мира в Ханты-Мансийске, не исключил тай-брейк в матче. Об этом он рассказал ТАСС по окончании партии.

Счет в финале стал равным (1,5:1,5). Первую партию шахматисты сыграли вничью, во второй победил Дин Лижэнь. В третьей партии матча за третье место француз Максим Вашье-Лаграв черными фигурами сыграл вничью с китайцем Юй Янъи (счет - 1,5:1,5).

"Сегодня мой противник подготовился очень хорошо и защищался здорово. В итоге я очутился в очень неприятной позиции. Любой ход, который я делал, он тут же перебивал своим, поэтому я не смог хорошо защититься. И я уже переживаю, что в итоге мы выходим на тай-брейк", - сказал Дин Лижэнь.

Раджабов рассказал ТАСС, что также не исключает тай-брейк. "До эндшпиля у меня все было заготовлено, психологически, возможно, ему было не так просто сегодня, все шансы мне удалось использовать. Тай-брейк? Все возможно, может быть и тай-брейк, а может, все закончится завтра", - отметил он.

Комментируя свою партию, Максим Вашье-Лаграв сказал ТАСС, что доволен ничьей. "Я думаю, что с самого начала был в опасности. И результат - самый лучший. Завтра я буду играть белыми, поэтому, определенно, победа будет непростой задачей, но я попытаюсь справиться", - сказал он.

Четвертые партии пройдут в четверг, при равном счете 4 октября состоится тай-брейк. В турнире стартовали 128 шахматистов, призовой фонд составляет $1,6 млн, победитель получит $110 тыс. Раджабов и Дин Лижэнь обеспечили себе место в турнире претендентов 2020 года, выйдя в финал Кубка мира. Победитель турнира претендентов получит право сразиться за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.