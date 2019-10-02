Овечкин, Кучеров и Радулов в погоне за Кубком Стэнли. Российские звезды НХЛ начинают сезон

Через несколько часов стартует новый сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ). ТАСС рассказывает о перспективах россиян, изменениях в составах команд в межсезонье и главных интригах чемпионата. Прошлый сезон НХЛ завершился сенсацией. "Сент-Луис", занимавший к началу календарного года последнее место в лиге, после смены главного тренера не просто сумел выйти в плей-офф, но и выиграл Кубок Стэнли. Основными творцами успеха стали вызванный из фарм-клуба вратарь Джордан Биннингтон, самый ценный игрок плей-офф нападающий Райан О'Райлли, а также российский форвард Владимир Тарасенко.

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Четвертый сезон подряд лидерами команды, выигравшей Кубок Стэнли, являются российские хоккеисты. В 2016 и 2017 годах роль первой скрипки в "Питтсбурге" играл Евгений Малкин. А в 2018-м сразу трое россиян — Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов — внесли значимый вклад в первую в истории победу "Вашингтона". Если прошлым летом "Сент-Луис" изрядно обновился, то в нынешнем межсезонье генеральный менеджер Дуг Армстронг сосредоточился на сохранении чемпионской команды. Единственным громким изменением в составе можно назвать обмен защитника Джоэля Эдмундсона в "Каролину" на Джастина Фолка. Фолк сразу же подписал с действующими чемпионами семилетний контракт на сумму $45,5 млн. Удалось подписать новые соглашения с Биннингтоном, а также российским центральным нападающим Иваном Барбашевым. На три года продлил контракт с клубом и главный тренер Крэйг Беруби. "Сент-Луис" почти полностью сохранил чемпионский состав и является одним из фаворитов предстоящего сезона. Закрепиться в основе команды может еще один российский нападающий, 20-летний Клим Костин, который неплохо провел предсезонку. По ходу сезона и по его завершении Армстронгу придется решить непростую задачу продления контрактов с капитаном Алексом Пьетранджело и одним из лучших форвардов Брэйденом Шенном.

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"Даллас" Радулова составит конкуренцию Действующему обладателю Кубка Стэнли в Центральном дивизионе будет противостоять "Даллас". В межсезонье команда усилилась именитыми возрастными игроками — Джо Павелски и Кори Перри, а также защитником Андреем Секерой. Павелски или Перри, вероятно, станут партнерами россиянина Александра Радулова. Радулов является ключевым игроком "Далласа". По словам главного тренера команды Джима Монтгомери, россиянин является не только важнейшей частью команды в плане результативности, но и лидером по характеру. В третьем или четвертом звене в нынешнем сезоне способен закрепиться другой россиянин — Денис Гурьянов. 22-летний форвард не обладает снайперским талантом, но хорош при выполнении черновой работы и в силовой борьбе. В прошлом сезоне Гурьянов был одним из лучших игроков Американской хоккейной лиги (АХЛ).

"Даллас" также будет рассчитывать на прогресс молодых финских игроков Роопе Хинтца и Миро Хейсканена. Команда обладает хорошими бригадами большинства и одним из самых надежных вратарей — Беном Бишопом. Другими фаворитами Центрального дивизиона являются "Нэшвилл" и "Колорадо". "Нэшвилл" летом обменял в "Нью-Джерси" защитника Пи-Кея Суббана, туда же отправился и форвард Уэйн Симмондс. Освободившиеся деньги в зарплатной ведомости клуб потратил на одного из сильнейших свободных агентов Мэтта Дюшена. Суббана, вероятнее всего, заменит Данте Фаббро, оборона "Нэшвилла" по-прежнему выглядит одной из лучших в лиге. "Хищники" должны стабильно провести регулярный чемпионат и уверенно выйти в плей-офф. "Колорадо" же существенно изменил свой состав. В "Айлендерс" отправился российский вратарь Семен Варламов, основным голкипером станет Филипп Грубауэр. Ведущий защитник Тайсон Бэрри перешел в "Торонто", как и форвард второго звена Алекс Керфут. В "Колорадо" ждут прогресса молодого защитника Кейла Макара, который уже в предстоящем сезоне способен заменить Бэрри. Новый шестилетний контракт с "Колорадо" заключил Микко Рантанен, тройка с Натаном Маккинноном и Габриэлем Ландескугом будет по-прежнему одной из доминирующих в лиге. "Виннипег" обменял Джейкоба Трубу в "Рейнджерс" на Нила Пионка, а также потерял основных защитников Тайлера Майерса и Бена Широ и форвардов Брэндона Танева и Кевина Хэйза. Канадской команде будет сложно удержаться в группе лидеров. Не относятся к фаворитам и другие представители дивизиона — "Чикаго" и "Миннесота". "Чикаго" обменял в "Оттаву" российского форварда Артема Анисимова. В межсезонье удалось заполучить голкипера Робина Ленера, который, вероятнее всего, будет делить игровое время с Кори Кроуфордом. В случае прогресса Алекса Дебринкэта, Дилана Строума и защитника Эрика Густафссона "Чикаго" способен на сенсацию. Ковальчук постарается реабилитироваться В Тихоокеанском дивизионе фаворитами последних лет являются "Сан-Хосе" и "Вегас". Если "Вегас" обладает сбалансированным составом и перед предстоящим чемпионатом, то "Сан-Хосе" понес серьезные потери — команду покинули многолетний капитан Джо Павелски и нападающий Густав Нюквист. В Калифорнии не без оснований рассчитывают на прогресс швейцарца Тимо Майера, подписавшего новый контракт. Однако повторить прошлогодний успех — выход в финал конференции — "Акулам" вряд ли удастся. Победитель дивизиона по итогам прошлого регулярного чемпионата "Калгари" произвел рокировку вратарей. Майка Смита сменил Кэм Тэлбот. Удалось договориться о новом контракте с одним из лидеров Мэттью Ткачуком. Связка Шона Монахана и Джонни Годро по-прежнему будет одной из лучших. 35-летний капитан команды Марк Джиордано, получивший приз лучшему защитнику по итогам прошлого сезона, вряд ли сыграет на том же уровне. Новый генеральный менеджер "Эдмонтона" Кен Холланд так и не смог найти забивных крайних нападающих для Коннора Макдэвида, имея великолепную центральную ось. Новый главный тренер Дэйв Типпет по ходу сезона, вероятно, снова объединит Леона Драйзайтля и Макдэвида, переведя немца на фланг. В прошлом чемпионате оба форварда набрали больше 100 очков. Конкурировать за место в плей-офф "Эдмонтону" придется с прогрессирующими "Аризоной" и "Ванкувером". "Анахайм" после ухода Кори Перри наверняка ждет процесс перестройки. Аутсайдера прошлого чемпионата "Лос-Анджелес" в межсезонье возглавил Тодд Маклеллан. В начале прошлого сезона травму получил основной вратарь Джонатан Куик, не показал своего уровня и вернувшийся в НХЛ Илья Ковальчук. Бывший наставник Уилли Дежарден зачастую переводил россиянина в четвертое звено. Сейчас же Ковальчук наигрывается во второй тройке и вполне способен принести большую пользу команде при игре в большинстве. Уровень мастерства многолетнего лидера сборной России позволяет надеяться на его возвращение в число лидеров при правильном использовании и распределении ролей в клубе.

Бобровский против Василевского и Кучерова "Тампа" в прошлом сезоне с большим запасом выиграла регулярный чемпионат, а Никита Кучеров набрал феноменальные 128 очков. Но в первом раунде плей-офф команда всухую уступила "Коламбусу". Перед началом предстоящего сезона "Тампа" вновь является главным фаворитом, у команды по-прежнему лучшая атака в мире. На своем уровне должен сыграть и обладатель "Везина Трофи" Андрей Василевский. Единственным значительным изменением в составе стало приобретение Кевина Шаттенкирка, который заменит ставшего игроком "Флориды" Антона Строльмана.

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Шаттенкирк составит конкуренцию молодому россиянину Михаилу Сергачеву за место во второй бригаде большинства. Вполне возможно, что они будут появляться и вместе. Кучеров же наигрывается в тройке с Брэйденом Пойнтом и Стивеном Стэмкосом. В прошлом сезоне российский форвард не весь чемпионат играл в ударном звене, зачастую его партнеры менялись. С Пойнтом и Стэмкосом Кучеров способен превзойти свое индивидуальное бомбардирское достижение. "Флорида" стала едва ли не главным хедлайнером трансферного окна. На протяжении трех сезонов команда не участвовала в плей-офф, перед нынешним чемпионатом в качестве главного тренера был приглашен трехкратный обладатель Кубка Стэнли с "Чикаго" Джоэль Кенневилль. Помимо этого, "Флориде" удалось подписать контракт с одним из лучших вратарей мира Сергеем Бобровским. 30-летний российский вратарь заключил семилетний контракт с клубом на сумму $70 млн ($10 млн в среднем за сезон). Бобровский стал вторым голкипером в НХЛ по величине зарплаты после вратаря "Монреаля" Кэри Прайса ($10,5 млн). В истории "Флориды" зарплата Бобровского стала самой большой, ранее обладателем рекорда был Павел Буре. Продолжают прогресс лидеры команды финн Александр Барков и Джонатан Юбердо, стабильно на высоком уровне играет россиянин Евгений Дадонов. "Флорида" в предстоящем сезоне способна стать одним из лидеров Востока и дать бой соседям из Тампы. Последний шанс Бэбкока Традиционно большое внимание будет приковано к "Торонто". В межсезонье на место защитников Джейка Гардинера, Никиты Зайцева и Рона Хэйнси пришли другие игроки обороны — Тайсон Бэрри, Коди Сеси и Бен Харпур. Удалось заключить новый контракт с лучшим крайним нападающим команды Митчеллом Марнером. Неплохие шансы пробиться в состав у Ильи Михеева, который прошлый сезон провел в омском "Авангарде". В предсезонных играх форвард показывал себя хорошо. Единственной целью "Торонто" на предстоящий сезон является Кубок Стэнли. Главный тренер Майк Бэбкок, выигрывавший Кубок Стэнли, чемпионат мира и дважды Олимпиаду, в конце прошлого сезона оказался под огнем критики. В 2015 году он заключил восьмилетний контракт с клубом на сумму $50 млн. Если первый сезон предсказуемо ушел на перестройку команды, то после выбора на драфте Остона Мэттьюса и прогресса Вилльяма Нюландера в последующих от "Торонто" ждали результата. Команда трижды подряд вышла в плей-офф, но ни разу не смогла пройти дальше первого раунда, в двух последних сезонах уступая "Бостону". В прошлом сезоне не смог изменить ситуацию в лучшую сторону и Джон Таварес. В случае повторения неудачи в предстоящем чемпионате Бэбкок вполне может не доработать свой контракт до конца. "Бостон" же сохранил костяк команды, дошедшей до финала Кубка Стэнли. Тройка Брэд Маршанд — Патрис Бержерон — Давид Пастрняк едва ли не лучшая в лиге. Команда Брюсса Кэссиди, который летом продлил контракт с клубом, также хорошо будет играть в большинстве. Учитывая силу "Тампы", которая, вероятно, снова выиграет Атлантический дивизион, встреча "Бостона" и "Торонто" в первом раунде плей-офф весьма вероятна. "Баффало", "Оттава", "Монреаль" и "Детройт" продолжают процесс перестройки и вряд ли вмешаются в борьбу за выход в плей-офф. "Оттава", за которую выступают Анисимов и Зайцев, видится слабейшей командой НХЛ. Зайцев в отличие от игры в "Торонто", где он в основном думал об обороне, получит игровое время во второй бригаде большинства. Овечкин в походе за Кубком Стэнли "Вашингтон", за который выступают россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, также будет входить в число претендентов на главный титул. Кузнецов пропустит три стартовых матча команды из-за дисквалификации за употребление кокаина во время чемпионата мира 2019 года. В прошлом сезоне "столичные" после победы в Кубке Стэнли хорошо провели регулярный чемпионат, но в первом раунде плей-офф проиграли "Каролине" (3:4).

В предсезонных встречах Овечкин наигрывается в связке со своим давним другом и партнером Никласом Бэкстремом. Однако после возвращения Кузнецова российская связка Овечкин — Кузнецов, вероятно, восстановится. Реабилитироваться за неудачный прошлый сезон постарается Евгений Малкин. В 68 играх прошлого чемпионата россиянин набрал 72 (21+51) очка, это отличный результат, но не для Малкина. Особенно учитывая тот факт, что при нем команда пропустила на 25 шайб больше, чем забила. Лучшие годы "Питтсбурга" уже прошли, но в случае лучшей игры Малкина команда еще способна навязать борьбу лидерам Восточной конференции. Главное открытие прошлого сезона, "Каролина", слабее точно не стала. Главным достижением менеджмента стало подписание нового контракта с лидером команды Себастьяном Ахо, даже несмотря на попытки "Монреаля" переманить форварда. Продолжит прогрессировать 19-летний Андрей Свечников. Всю предсезонку он наигрывался в ударном звене. "Филадельфия" заполучила Кевина Хэйза в атаку и Мэтта Нисканена с Джастином Брауном в оборону, в то время как ее потери незначительны. Новое соглашение подписал защитник Иван Проворов. Основным вратарем команды станет 21-летний Картер Харт. Если один из самых перспективных голкиперов поколения сможет стабильно показывать качественную игру, то "Филадельфия" способна попасть в плей-офф. "Коламбус" после ухода Бобровского и Панарина вряд ли будет претендовать на что-то серьезное. Успехом можно считать переподписание одного из двух лучших защитников команды Зака Веренски. Семен Варламов имеет хороший шанс стать основным вратарем "Айлендерс", но учитывая усиление конкурентов, выйти в плей-офф "островитянам" будет крайне трудно. Не верили в команду Барри Тротца и перед прошлым сезоном, но "Айлендерс" сумели дойти до второго раунда плей-офф. Хьюз против Какко, Гусев против Панарина Драфт 2019 года получился достаточно сильным по составу, право первого выбора имел "Нью-Джерси", второго — "Рейнджерс". Хьюз еще год назад казался неоспоримым первым номером драфта 2019 года и безоговорочно лучшим игроком своего возраста. Но в сезоне-2018/19 существенного прогресса добился ровесник американского хоккеиста Каапо Какко. Финский хоккеист выиграл молодежный чемпионат мира, а затем и взрослый. Хьюз же по ходу сезона выступил на взрослом, молодежном (игроки до 20 лет) и юниорском (игроки до 18 лет) чемпионатах мира, но не помог сборной США одержать победу ни на одном из турниров.

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