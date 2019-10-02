{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

МОК разрешил гимнастке Веденеевой выступать на ОИ-2020 под словенским флагом

Также разрешено выступать на Олимпиаде под белорусским флагом двукратной чемпионке России по академической гребле Анастасии Яниной
Екатерина Веденеева Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Екатерина Веденеева
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 2 октября. Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил смену спортивного гражданства 23-летней представительницы художественной гимнастики Екатерины Веденеевой с российского на словенское и разрешил ей выступать на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио под словенским флагом. Об этом сообщил на пресс-конференции после заседания исполкома организации в Лозанне директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

Также МОК одобрил смену спортивного гражданства 25-летней Анастасии Яниной (академическая гребля) с российского на белорусское, спортсменка сможет принять участие в Играх в Токио.

"МОК одобрил их переход, теперь они смогут выступить за новые страны на Играх в Токио", - сообщил Адамс.

Веденеева сменила спортивное гражданство в 2018 году. Спортсменка является двукратным серебряным и двукратным бронзовым призером Кубка России в многоборье, бронзовым призером Кубка мира в упражнении с лентой (2019).

Янина является двукратной чемпионкой России, спортсменка была не допущена к участию в Олимпийских играх 2016 года из-за недостаточного числа сданных за пределами России допинг-проб. В 2017 году спортсменка была отстранена на два месяца по решению Федерации гребного спорта России (ФГСР) из-за неподобающего поведения на церемонии награждения Кубка ФГСР.

Олимпийские игры 2020 года в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Бокс
Федерация бокса РФ до конца недели определит спортсменов в комиссию по квалификации ОИ
МОК объявил о создании комиссии из боксеров, на чье мнение будет опираться при подготовке квалификационных олимпийских турниров
Читать полностью