Шубенков вышел в финал в беге на 110 м с барьерами на чемпионате мира

ДОХА, 2 октября. /ТАСС/. Россиянин Сергей Шубенков пробился в финал в беге на 110 метров с барьерами на чемпионате мира по легкой атлетике. Соревнования проходят в Дохе.

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Россиянин занял второе место в своем полуфинальном забеге, показав результат 13,18 секунды. В финал выходят по два лучших спортсмена из трех забегов, а также два лучших легкоатлета из числа оставшихся (результаты всех пяти забегов суммируются). Финал также пройдет в среду, начало запланировано на 23:00 мск.

28-летний Шубенков является чемпионом мира (2015), серебряным (2017) и бронзовым (2013) призером чемпионатов мира, двукратным чемпионом Европы (2012, 2014), серебряным призером чемпионата Европы (2018), чемпионом Европы в помещении (2013), двукратным победителем Бриллиантовой лиги (2017, 2018), победителем Континентального кубка IAAF (2014).

Чемпионат мира завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.