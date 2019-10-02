Тренер "Хетафе" отметил индивидуальное мастерство футболистов "Краснодара" перед матчем ЛЕ

КРАСНОДАР, 2 октября. /ТАСС/. Российский клуб "Краснодар" обладает большим количеством индивидуально сильных футболистов. Такое мнение на пресс-конференции в среду высказал главный тренер испанского "Хетафе" Хосе Бордалас.

В четверг "Краснодар" дома сыграет с "Хетафе" в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. Начало - в 22:00 мск.

"У нас большие надежды на этот турнир, у нас команда высокого уровня, мы будем готовиться к этому матчу, - сказал Бордалас. - Мы посмотрели несколько матчей соперника, это команда, которая имеет интересных индивидуальных игроков, особенно в середине поля. Это команда, которая всегда атакует и отдается на поле, повышает свой уровень. Мы думаем, что будет сложный матч, потому что в Лиге Европы не бывает легких матчей".

В первом туре "Краснодар" проиграл в гостях швейцарскому "Базелю" со счетом 0:5, "Хетафе" дома обыграл турецкий "Трабзонспор" (1:0). В чемпионате Испании "Хетафе" занимает 16-е место, "Краснодар" идет четвертым в чемпионате России.

"У них был сложный матч в Базеле, - отметил испанский специалист. - Но это был всего лишь первый тур, теперь они играют дома, конечно, хотят победить, но мы тоже неплохо играем. В чемпионате Испании у нас не лучшие результаты, но мы будем стараться. Сейчас другой турнир, у нас много надежд, будем наслаждаться им, мы сыграем против хорошего клуба, и я надеюсь, что сможем достичь хорошего результата".

Победа над "Порту" подтверждает класс "Краснодара"

"Краснодар" по итогам сезона-2018/19 занял третье место в чемпионате России. Клуб стартовал в квалификации Лиги чемпионов с третьего раунда, где по сумме двух встреч обыграл португальский "Порту" (0:1 - дома, 3:2 - в гостях). В раунде плей-офф квалификации российская команда уступила греческому "Олимпиакосу" (0:4 - на выезде, 1:2 - дома) и попала в групповой этап Лиги Европы.

"Конечно, это было очень важно для "Краснодара" - выбить из турнира такую команду, как "Порту", это интересное достижение, которое показывает высокий уровень российской команды, - сказал Бордалас. - Но завтра мы рассчитываем заработать очки, забить мячи и действовать агрессивнее. Что касается защиты, мы рассчитываем сработать хорошо в этом аспекте, но если у нас будут шансы в атаке, мы будем этим пользоваться".

Вратарь "Хетафе" Леандро Чичисола отметил, что его команде необходимо хорошо сыграть во всех линиях. "Я хочу хорошо сделать свою работу, из недели в неделю мы работаем, чтобы в наши ворота не залетел ни один мяч, - сказал он на пресс-конференции. - Команда старается подготовиться и достичь наилучшего результата завтра, будет сложный матч против тяжелого соперника, но мы надеемся, что все сложится хорошо. Мы постараемся нейтрализовать атаку "Краснодара", так же, думаю, будут делать и они, я считаю, что необходимо хорошо действовать во всех линиях".