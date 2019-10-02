Гальего: молодость ЦСКА может сыграть свою роль в матче ЛЕ с "Эспаньолом"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Молодость футболистов российского клуба ЦСКА может дать о себе знать в матче второго тура группового турнира Лиги Европы против испанского "Эспаньола". Такое мнение на предматчевой пресс-конференции высказал главный тренер команды из Барселоны Давид Гальего.

Матч между ЦСКА и "Эспаньолом" пройдет в четверг на московском стадионе "ВЭБ-Арена". Начало игры - 19:55 мск.

"ЦСКА - это динамичная, агрессивная команда, которая хорошо играет впереди, активно идет в прессинг, - сказал Гальего. - Здесь, безусловно, молодость с физической точки зрения играет свою роль. Если внимательно не отнестись к каждому из игроков, у нас могут быть серьезные проблемы".

На вопрос о том, какая игра для него важнее - в Лиге Европы против ЦСКА или в чемпионате Испании против "Мальорки", специалист отметил, что сосредоточен на ближайшей встрече.

"Я не мыслю категориями двух матчей, смотрю на ближайшую игру, - подчеркнул он. - Нам нужна победа, чтобы наконец то качество игры, которое мы приобрели, переросло в результат. Мы произвели неплохое впечатление, сыграв вничью с "Ференцварошем" (испанский клуб на своем поле сыграл с командой из Венгрии вничью со счетом 1:1 - прим. ТАСС), теперь хотелось бы лучшего результата. Победа по многим причинам нужна и болельщикам, и игрокам, и мне; будем надеяться, что завтра все факторы сложатся и результат будет достигнут".

"Думаю, завтра одна из самых хороших возможностей показать себя с лучшей стороны, команда к этому готова. Мы провели очень большую работу и хотели бы, чтобы болельщики увидели результат", - добавил главный тренер.

"Эспаньол" будет играть на победу

ЦСКА перед матчем с испанским клубом занимает четвертое место в турнирной таблице группы H Лиги Европы, не набрав ни одного очка, "Эспаньол" - третье с одним очком. На первом месте в квартете располагается болгарский "Лудогорец" (три очка), на втором - "Ференцварош" (1).

"Будет ли ничья хорошим результатом? Оценка любой ничьей может зависеть от того, как будет складываться игра, - отметил Гальего. - Можно играть хорошо, не использовать много моментов и упустить победу, а можно проявить характер и вырвать ничью. В любом случае мы будем играть на победу".